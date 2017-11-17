Isparta'da sobadan zehirlenen çift öldü

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'da 54 yaşındaki Ayten ve 56 yaşındaki İsa Yavuz çifti, evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdi.

Merkez Gülistan Mahallesi 111\'inci caddede oturan Ayten ve İsa Yavuz çiftinden sabah haber alamayan yakınları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı kırıp içeri girdi. Polis sobanın bulunduğu odada Yavuz çiftini hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayten ve İsa Yavuz\'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen çiftin cenazesi savcı ve polis incelemesi sonrası Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu.

FOTOĞRAFLI