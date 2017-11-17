T24 LogoT24 Logo
Gündem

Isparta'da sobadan zehirlenen çift öldü

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da 54 yaşındaki Ayten ve 56 yaşındaki İsa Yavuz çifti, evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdi

17 Kasım 2017 18:35

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'da 54 yaşındaki Ayten ve 56 yaşındaki İsa Yavuz çifti, evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdi.
Merkez Gülistan Mahallesi 111\'inci caddede oturan Ayten ve İsa Yavuz çiftinden sabah haber alamayan yakınları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı kırıp içeri girdi. Polis sobanın bulunduğu odada Yavuz çiftini hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayten ve İsa Yavuz\'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan ilk incelemede sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen çiftin cenazesi savcı ve polis incelemesi sonrası Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AliDHA ISPARTAAytenYavuzMerkez Gülistan MahallesiOlayPolisSüleyman DemirelAraştırmaUygulama HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24