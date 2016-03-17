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Isparta’da ‘paralel yapı’ operasyonu; eski rektör dahil 14 tutuklama

SDÜ hastanesi başkhekimi Mehmet Tuğrul Seze de dün tutuklanmıştı

17 Mart 2016 22:49

Isparta merkezli İstanbul, Antalya, Trabzon, Uşak ve Afyonkarahisar'da düzenlenen ‘paralel yapı’ operasyonunda adliyeye sevk edilen eski Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu'nun da bulunduğu 14 kişi tutuklandı.

Aynı operasyonda dün de eski SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Tuğrul Sezer ve eski SDÜ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Adıgüzel ile Ali Murat Ceyhan, Süleyman Solmaz, Cabir Doğan, Murat Hüseyin Yarıktaş, Mehmet Deniz Çalışkan, Şükrü Demirağ, Mahmut Yener, Mehmet Yılmaztürk tutuklanmıştı.

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