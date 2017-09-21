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Isparta'da orman yangını

Ali ÇEVİKBAŞ/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Eğirdir İlçesi'nde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı

21 Eylül 2017 21:27

Ali ÇEVİKBAŞ/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)- ISPARTA\'nın Eğirdir İlçesi\'nde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.
Eğirdir\'e bağlı Gökçehüyük Köyü\'ndeki makilik ve ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ve amfibik uçak ile Eğirdir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Eğirdir Dağ Komando Okulu\'na ait itfaiye araçları sevk edildi. Kaymakam Abdullah Akdaş ve Eğirdir Orman İşletme Müdürü Abdulkadir Taşer, bölgeye giderek yangın söndürme çalışmalarını izledi. Rüzgarın da etkisiyle yön değiştiren yangın kısmen kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 hektarlık bir alanda etkili olduğu belirtilen yangının söndürülmesi için müdahalelerin sürdüğü kaydedildi.

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