-ISPARTA'DA OKUL LABORATUVARINDA YANGIN ISPARTA (A.A) - 22.09.2010 - Isparta'daki Süleyman Demirel Eğitim Kompleksi'nde Mürşide Ermumcu Anadolu Lisesi'ne ait laboratuvarda çıkan yangın kısa sürede öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, daha önce kantin olarak kullanılan ancak sonradan laboratuvara dönüştürülen tek katlı binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Laboratuvardaki mutfak tüpünün de patlamasıyla büyüyen yangın, Isparta Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Laboratuvarın hemen yanındaki pansiyonda kalan öğrenciler yangın sırasında tahliye edildiler. İl Milli Eğitim Müdürü Tacettin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çıkma sebebinin henüz bilinmediğini ancak elektrik kontağından çıkabileceği yönünde bir tahminin olduğunu kaydetti. Yangının büyümeden kontrol altına alındığını ancak okula ait laboratuvar malzemelerinin zarar gördüğünü ifade eden Yılmaz, ''Henüz zarar tespiti yapılmadı, ancak binada laboratuvar malzemelerimiz vardı, bunun yanı sıra inşaat işçilerinin de malzemeleri bulunuyordu. Olay yeri inceleme ekibi, yangının çıkış sebebi ve zararı ile ilgili tespit yapıyor'' diye konuştu.