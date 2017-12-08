Isparta'da Kudüs tepkisi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'da, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv\'deki büyükelçiliklerini Kudüs\'e taşıma kararı, cuma namazı sonrasında kınandı.

Cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde toplanan sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv\'deki büyükelçiliklerini Kudüs\'e taşıma kararına tepki göstedi. Grup adına açıklama yapan Mustafa Emrem, ABD Başkanı Trump\'ın hukuksuz Kudüs açıklamasının, insanlık vicdanını yaraladığını, bölgede sorunları derinleştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kesin şekilde ilan ettiği gibi Kudüs\'ün tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu belirten Mustafa Emrem, \"Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan, en kısa sürede dönülmelidir. ABD\'nin bu kararı, dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür\" dedi.

ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atan grup, açıklamanın ardından dağıldı.



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