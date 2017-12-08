T24 LogoT24 Logo
Gündem

Isparta'da Kudüs tepkisi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararı, cuma namazı sonrasında kınandı

08 Aralık 2017 18:55

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'da, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv\'deki büyükelçiliklerini Kudüs\'e taşıma kararı, cuma namazı sonrasında kınandı.
Cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde toplanan sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv\'deki büyükelçiliklerini Kudüs\'e taşıma kararına tepki göstedi. Grup adına açıklama yapan Mustafa Emrem, ABD Başkanı Trump\'ın hukuksuz Kudüs açıklamasının, insanlık vicdanını yaraladığını, bölgede sorunları derinleştirdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kesin şekilde ilan ettiği gibi Kudüs\'ün tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu belirten Mustafa Emrem, \"Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan, en kısa sürede dönülmelidir. ABD\'nin bu kararı, dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür\" dedi.
ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atan grup, açıklamanın ardından dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AliDHA ISPARTA ABD Başkanı Donald Trump KudüsTel AvivKudüsCumaUlu CamiABD Başkanı Donald Trump KudüsGrupMustafa Emrem ABD Başkanı TrumpCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMüslümanlarınMustafa EmremAlınanFilistin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24