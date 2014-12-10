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Isparta'da ihalede yolsuzluk operasyonu: 10 gözaltı

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla emniyet birimlerince Hastane Bilgi Yönetim Sistemi otomasyon ihalesi ile ilgili soruşturma başlatıldı

10 Aralık 2014 17:27

Isparta'da Hastane Bilgi Yönetim Sistemi otomasyon ihalesi ile ilgili soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Isparta Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla emniyet birimlerince Hastane Bilgi Yönetim Sistemi otomasyon ihalesi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, soruşturma kapsamında Isparta Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden 5, Isparta Devlet Hastanesinden 1, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinden 1 ve Yalvaç Devlet Hastanesinden 1 kişi olmak üzere 8 kamu görevlisi ile özel bir firmadan 2 kişi gözaltına alındı.

 

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