Isparta'da hastaneden bebeği kaçırmaya çalıştılar

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde bebek kaçırma olayı, özel güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde önlendi ve bebek ailesine teslim edildi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, \'3333 pembe kod\' (çocuk kaçırma) vakasına anında müdahala eden güvenlik görevlilerinin hastanenin bütün kapılarını kapattırıp, şüphelinin çıkışını önlediğini açıkladı.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde bir bebeği kaçırmaya çalışan şüpheli, hastane güvenliğinin dikkati sayesinde yakalandı. Bebek ailesine teslim edilirken, şüpheliyi yakalayan özel güvenlik personeli ödüllendirildi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, plaket töreninde yaptığı konuşmada, özverili çalışmalarıyla hastaların ve çalışanların güvenliğini sağlayan ekibe teşekkür etti. Başhekim Yıldırım, \"Güvenlik görevlilerimiz özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte. Buna örnek olarak; hastanemizde yakın bir tarihte yaşanan \'çocuk kaçırma\' vakasına anında müdahale ederek, bebek aileye sağlıklı bir şekilde teslim edildi. Güvenlik görevlilerimiz hastanemizin bütün kapılarını kapattırıp kişinin binadan uzaklaşmasını önlemiştir. Personelimiz hastanemizde tedavi gören vatandaşımızın üzüntüsünü kısa sürede sevince çevirdi. Çalışma alanlarında yaşanan sıkıntıları anında kontrol altına alan güvenlik görevlilerimize çalışmalarında başarılar dilerim\" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, güvenlik çalışanları adına birim amiri Çetin Toros\'a plaket, güvenlik görevlilerine de teşekkür belgesi verdi.



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