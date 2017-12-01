Isparta'da FETÖ'den 397 kişi tutuklandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da, FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 397 kişi tutuklandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016\'daki darbe teşebbüsünün ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik açılan soruşturmaların devam ettiğini belirtti. Şu anda 16\'sı tutuklu olmak üzere 2 bin 663 şüpheli hakkında 2067 soruşturma dosyası bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

\"FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen\'in de aralarında bulunduğu 161 kişi hakkında yakalama kararı, 310 kişi hakkında adli kontrol kararı, 420 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığımızca Isparta ağır ceza mahkemelerinde 567 dava açıldı. Açılan davaların 73\'ünde 73 şüpheli mahkumiyet aldı, 7 şüphelinin beraatına karar verildi. Halen ağır ceza mahkemelerinde 397\'si tutuklu olmak üzere 585 kişi hakkında 494 dosya devam etmektedir.\"