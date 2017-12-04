Isparta'da FETÖ davasında, mahkeme başkanından sanıklara tepki

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da, aralarında eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) eski Rektörü Hasan İbicioğlu\'nun da bulunduğu 48\'i tutuklu, 129 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasına devam edildi. Sanıkların terör örgütü üyesi olmadıklarını ve devlete karşı kanun dışı hiçbir girişimlerinin olmadığını söylemeleri üzerine Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, \"Terör örgütü üyesi olmak, yalnızca PKK\'lılar gibi çatışmak değildir. Terör faaliyeti denildiği zaman, 5 bin yıllık tarihi bulunan Türk devletini yıkmak için yapılan tüm girişimlerdir\" dedi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen yıl mart ayında düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunun ardından haklarında \'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme\', \'silahlı terör örgütüne üye olma\', \'hukuka aykırı kişisel verileri kaydetme\', \'şantaj\', \'özel hayatın gizliliğini ihlal\', \'resmi belgede sahtecilik\', \'zimmet\', \'icbar suretiyle irtikap\', \'görevi kötüye kullanma\', \'6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet\' ve \'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak\' suçlamalarıyla dava açılan 48\'i tutuklu, 75\'i tutuksuz, Fethullah Gülen ile birlikte 6\'sı firari toplam 129 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Isparta Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya Akşehir Cezaevi\'nde bulunan tutuklu eski Isparta Valisi Memduh Oğuz ile örgütün \'Isparta il imamı\' Osman Demirhan ve aynı cezaevindeki Cabir Doğan, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sabahki duruşmaya SDÜ eski Rektörü Hasan İbicioğlu ve bazı sanıklar cezaevinde açık görüş olduğu için katılmadı.

Duruşmada Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' raporlarını okudu. Daha sonra ise sanıklara ByLock görüşmeleri hakkında sorular yöneltildi.

SEGBİS\'le duruşmaya katılan örgütün sözde \'Isparta il imamı\' sanık Osman Demirhan\'a, \'Han32\' kod adıyla yaptığı \'ByLock\' görüşmeleri soruldu. Demirhan, mesajların hepsini incelemediğini ve kendisine gelen mesajlarda adı geçen bazı kişileri tanımadığını öne sürdü.

Tutuklu sanık eski Isparta Valisi Memduh Oğuz\'a, \"Eski SDÜ Rektörü İbicioğlu ile birlikte FETÖ\'nün irtibatlı olduğu bir derneğe giderek konuşma yaptınız mı?\" sorusu yöneltildi. Oğuz, valiliği döneminde yüzlerce, binlerce konuşma yaptığını ve bu konuşmalarda il valisinin ne söylemesi gerekiyorsa onu söylediğini aktardı.

MAHKEME BAŞKANI BYLOCK KONUŞMALARINI OKUDU

Duruşmada \'ByLock\' konuşmalarını okuyan ve birinde \"Allah zalim kişileri yanlışlıkları için hidayete erdirmesin\" mesajının yer aldığını belirten Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, \"Bu FETÖ\'cüler için geçerli\" dedi. Başkan Yazıcı, önceki davalarda ve dokümanlarda şirk koşan rüyalar, terör örgütü elebaşını peygamberden üstün tutan mail ve mesajlar, hükümet yetkililerini kötüleyen yorumların yer aldığını kaydetti.

MAHKEME BAŞKANINDAN TEPKİ

Duruşmada sanıkların terör örgütü üyesi olmadıklarını ve devlete karşı kanun dışı hiçbir girişimlerinin olmadığını söylemeleri üzerine Mahkeme Başkanı Yazıcı, \"Terör örgütü üyesi olmak, yalnızca PKK\'lılar gibi çatışmak değildir. Terör faaliyeti denildiği zaman, 5 bin yıllık tarihi bulunan Türk devletini yıkmak için yapılan tüm girişimlerdir. FETÖ ihaneti Hasan Sabbah\'tan sonra tarihin en büyük ikinci ihanetidir\" diyerek sanıklara tepki gösterdi.

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