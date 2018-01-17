Isparta'da düşen askeri uçağın enkazına ilk olarak ulaşan görgü tanıkları kazayı anlattı

Eskişehir'den eğitim amaçlı kalkan CASA tipi askeri eğitim uçağı Isparta Yalvaç'ta düştü. TSK eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın ilçenin Kaşıkara bölgesinde düştüğünü, üç askerin şehit olduğunu açıkladı. Şehitlerin isimleri belli oldu. Düşen uçakta şehit olan askerlerin Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı olduğu açıklandı.

Uçağın düşüş nedeninin kara kutunun incelenmesi ve kaza karım heyetinin çalışmalarından sonra netleşmesi bekleniyor.

Kara kutu ve raporla netleşecek

Uğur Ergan’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, askeri havacılık uzmanı Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, ilk bilgilerin hava koşullarının anormal derecede kötü olmadığı yönünde olduğunu belirterek, “Uçağın düştüğü yer oldukça dağlık bir bölge. Şu anda elimizde tam bir veri yok. Bu nedenle şu an bir şey söylemek mümkün değil. Ancak kara kutunun incelenmesi ve kaza kırımı raporundan sonra düşüş nedeni belli olur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Isparta Valisi: Bölgede sis var

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Yalvaç ilçesinde düşen askeri uçakta şehit olanların otopsi işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Kazanın olduğu saate ilişkin net bilgi veremem. Kara kutusuna ulaşmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Teknik araştırmalar sürüyor." dedi. Vali Günaydın, yaptığı açıklamada, uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü belirtti.

Uçağının 3 mürettebatının da şehit olduğunu vurgulayan Günaydın, şunları söyledi: "AFAD ve jandarma ekipleri çok kısa sürede enkaza ulaştı. Özellikle köylülerimize çok teşekkür ediyorum. Bize yardımcı oldular. Şehitlerimizin Yalvaç Devlet Hastanesinde otopsi işlemleri yapılıyor. İşlemlerin ardından Eskişehir'e götürülecek. Arama kurtarma faaliyetleri çok kısa sürede tamamlandı. Uçağı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, çok kısa sürede buldu. Kazadan çok kısa süre sonra olay yerine intikal etti." Şehitlerin naaşının görevliler tarafından enkaz alanından alındığını aktaran Vali Günaydın, "Şehitlerimizin otopsi işlemleri bitmek üzere. Kazanın olduğu saate ilişkin net bilgi veremem. Kara kutusuna ulaşmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Teknik araştırmalar sürüyor. Kaza anında ve sonrasında o bölgede sis olduğu söyleniyor ama teknik ekibin çalışmasından sonra net bir açıklama yapılır. Başımız sağ olsun." diye konuştu.

Görgü tanıkları: Dağa çarptığını düşünüyoruz

Yalvaç’a bağlı Yukarıkaşıkara köyü yakınlarında düşen askeri nakliye uçağının enkazına ulaşılan yol, güvenlik görevlileri tarafından ulaşıma kapatıldı. Gazetecilerin ve vatandaşın bölgeye geçişine izin verilmezken, uçağın enkazına ilk ulaşan köylüler gördüklerini gazetecilere anlattı. Enkazı arama çalışmalarına katılan Özkan Gemici, kahvede otururken kaza haberini aldıklarını söyledi. Kaza yerinin köye yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta olduğunu aktaran Gemici, haber alır almaz da bölgeye hareket ettiklerini belirtti. Aramalara köylülerden Orhan Çöllü ve Sedat Karaca’nın da katıldığını kaydeden Özkan Gemici, çamurlu olan bölgeye traktörle ulaşabildiklerini söyledi. Olay yerine ulaştıklarında şehitlerin cenazelerinin askeri helikoptere alındığını anlatan Gemici, "Uçağın ikiye bölündüğünü gördük. O saatlerde aşırı sis vardı. Sis nedeniyle dağa çarptığını düşünüyoruz. Şehitlerimiz uçağın enkazının hemen yanındaydı" dedi.

CASA'nın kaza sicili kabarık

Türkiye, CASA kazalarıyla 2001’de tanışmıştı. O yıl arka arkaya 3 CASA uçağı düşmüştü.

İlk kaza Ocak 2001’de yaşandı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı CASA CN 235 tipi uçak Kayseri’de düştü, 3 asker şehit oldu.

İkinci olay 4 ay sonra gerçekleşti. Diyarbakır’dan havalanan ve bordo berelileri taşıyan CASA CN 235 tipi askeri nakliye uçağı, kalkıştan 25 dakika sonra Malatya’da düştü. 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 16 astsubay, 1 uzman çavuş, 10 er şehit oldu. CASA uçağında 34 şehit verilmesi Türkiye gündeminde aylarca tartışıldı.

Türkiye, 37 askerin can verdiği kazaların şokunu atlatmadan bir CASA faciası daha yaşandı. Türk Havacılık Sanayii'nin (TAI) İspanyol Casa firmasıyla ortak ürettiği CN-235 tipi uçak, Ankara'da Mayıs 2001’de deneme uçuşu sırasında piste çakıldı. Uçakta, İspanyol 1. pilot J. L. Gasco De La Calle, 2. pilot Eugenio Munoz, uçuş mühendisi Daniel Haro ile TAI uçuş mühendisi Emin Kıran hayatını kaybetti. Dört personel de CASA'lar konusunda uzmandı.

Son kaza ile birlikte CASA kazalarında toplam 41 asker yaşamını yitirdi.

Yurtdışındaki diğer kazalar ve tarihleri ise şöyle:

1- IPTN'e ait uçak 200 metre yükseklikte alçak kargo atış testleri sırasında paraşütün kargo kapısına takılması sonucu uçak kontrol dışı kaldı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti (22.05.1997).

2- Endonezyalı Merpati Nusantara Havayolları'na ait uçak alçalma sırasında fırtına nedeniyle tepeye çarptı. Kazada 4'ü mürettebat 27 yolcu öldü (18.10.1992).

3- Şili Hava Kuvvetleri'ne ait CN235M, Antartika'ya iniş sırasında aşırı kar yağışı nedeniyle kırım geçirdi. Olayda uçakta bulunan 11 yolcu ve mürettebattan ölen olmadı (12.02.1992)