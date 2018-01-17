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Isparta'da askeri eğitim uçağı düştü: 3 şehit (2) - Yeniden 

Mehmet ERÇAKIR- Ali ÇEVİKBAŞ- Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde askeri eğitim uçağı düştü

17 Ocak 2018 18:12

Mehmet ERÇAKIR- Ali ÇEVİKBAŞ- Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde askeri eğitim uçağı düştü. Isparta Valisi  Şehmus Günaydın, düşen uçaktaki 3 askeri personelin 3 şehit olduğunu söyledi.
Yalvaç\'a bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde saat 14.00 sıralarında askeri kargo uçağı düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Uçağın Eskişehir\'den havalanan CASA tipi CN 235 kargo uçağı olduğu belirtildi.
Isparta Valisi  Şehmus Günaydın, düşen uçaktaki 3 askeri personelin 3 şehit olduğunu söyledi.

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