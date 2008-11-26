Isparta’da 57 kişiyi pilot hatası öldürmüş

Atlasjet'in World Focus Havayolları'ndan kiraladığı, İstanbul-Isparta seferini yapan ve içinde 50 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu MD83 tipi yolcu uçağının Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde düşmesine yönelik kaza raporu tamamlandı. Rapora göre kazada pilotaj hatası bulunduğunu bildirdi.



Söz konusu raporla ilgili Ulaştırma Bakanlığı’nda açıklamada bulunan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, uçak mühendisleri kaptan pilotlardan oluşan Kaza Soruşturma Kurulu’nun gerekli tespiti yaptığını söyledi.



Raporun 184 sayfası ana rapor, 177’si ek olmak üzere 361 sayfadan oluştuğunu ve Türkçe- İngilizce hazırlandığını kaydeden Bakan Yıldırım, “Kapsamlı bir kaza raporudur. Çeşitli bilgi, belge ve doküman olmak üzere 361 sayfalık rapor, internet ortamından ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na teslim edildi. Bundan sonra Cumhuriyet Savcılığı’na kazayla doğrudan ilişkisi olanlar, raporu buradan doğrudan elde edebilecek" dedi.



Bakan: Yetkim yok



Bakan Yıldırım, raporun içeriği konusunda açıklama yapma yetkisinin olmadığını belirtekek, “Tek bir cümle söyleyebilirim. Kontrollü uçuşta yere çarpma kazası olduğu yönünde bir kazadır. Uçuş ekibinin yayınlanmış alçalma planının doğru kullanmaması, hava ve arazi şartları etkili olmuştur. Kontrollü uçuşta yere çarpmadır" dedi.



Hiçbir kazanın tek bir nedeni olmayacağını, ana neden ve kazayı destekleyen yan nedenler olabileceğini ifade eden Yıldırım, raporun tamamını incelemediği için fikir beyan etmesinin doğru olmayacağını kaydetti.



‘Kazayla ilgili açılan davalar var’



Bakan Yıldırım, uçuş safahatının, olay yerinin ve uçağın kaza sonrası durumunu incelendiğini bildirerek, raporun ikinci bölümünde kazaya ilişkin bir analiz bulunduğunu söyledi. Bakan Yıldırım, gazetecilerin söz konusu raporun Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilme nedenini sorması üzerine, “Kazayla ilgili açılmış davalar var. Bu rapor bu nedenle Cumhuriyet Savcılığı’na teslim edildi" dedi.



‘Raporun amacı, benzer kazaları önlemek’



Yıldırım, kaza raporunun amacının gelecekti benzer kazaların yaşanmasının önlenmesi olduğunu ifade ederek, “Amaç, bir iddiayı ortaya koymak değil; bir olayı tespit etmektir. Bundan sonra tedbirleri ilgili kişilere ulaştırmaktır" dedi.



Uçağın teknik anlamda aksaklığının bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Bakan Yıldırım, “Kara kutu diye adlandırdığımız iki tane alet var. Bunların hepsi tetkik edildi. Bütün gerekli görülen parçalar incelendi" yanıtın verdi.



Atlasjet ismi raporda



Bakan Yıldırım, gazetecilerin Atlasjet isminin raporda bulunup bulunmadı yönündeki soruya ise ismin raporda olduğu yanıtı verdi. Yıldırım, “Neden yer almasın? Nasıl gizleriz. Ne varsa ortaya çıksın. Atlasjet ismi ilk sayfada da var. Yer almaması çok anlamsız bir düşünce Bizim firmalarla gizleme konusunda işimiz olmaz" dedi.







