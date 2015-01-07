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Isparta'da 57 kişinin öldüğü uçak kazası davasında karar çıktı

Davada tutuksuz 20 sanıktan 12’si beraat etti

07 Ocak 2015 09:52

Isparta’da, 8 yıl önce 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasıyla ilgili dün yapılan 29’uncu duruşmada karar çıktı. Tutuksuz 20 sanıktan 12’si beraat ederken, 8 sanığa ise 1 yıl 8 ay ile 11 yıl 8 ay arasında hapis cezaları verildi.

30 Kasım 2007 günü Atlasjet’in İstanbul- Isparta seferini yapan World Focus’tan kiraladığı yolcu uçağı, Süleyman Demirel Havalimanı’na inişe geçtiği sırada, Keçiborlu Türbetepe Mevkii’nde düştü. Kazada 7’si mürettebat 57 kişi yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili Atlasjet’e karşı açılan dava ile kamu davasının birleştirilmesiyle birlikte dün 29’uncu duruşma, Isparta Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 20 sanığın yargılandığı ve 6 saat süren duruşma sonunda mahkeme heyeti kararı açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, World Focus Havayolları ortağı Yavuz Çizmeci, aynı havayolu şirketinin Genel Müdürü Aydın Kızıltan ve çalışanı İsmail Taşdelen ’taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme’ suçundan önce 14’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların cezası 11’er yıl 8’er aya indirildi.

World Focus Havayolları teknisyeni Fikri Zafer Dinçer, aynı suçtan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dinçer’in cezası 5 yıl 10 aya düşürüldü. Dönemin Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru ve Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı, ’taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme’ suçundan beraat ederken, ’görevi kötüye kullanma’ suçundan 2’şer yıl hapis cezası aldı. İki sanığın cezası 1’er yıl 8’er aya indirildi.

Davaya sonradan eklenen iki sanıktan Recep Değirmencioğlu ile Vedat Örs ’yalancı tanıklık’ suçundan 3’er yıl hapis cezasına çarpıtırıldı. İki sanığın cezası 2’şer yıl 6’şar aya düşürüldü.

Diğer sanıklar Yavuz Yaşar, Faruk Çağımnı, Şahin Tufan, Necati Küçük, Sinan Sevinç, Fevzi Yavuz, Reşat Atalay, Murat Ali Ersoy, Tuncay Doğaner, Mehmet Şerif Erbilgin, Zeynel Gündoğ ve Hilmi Tülemen ise beraat etti.

 

 

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