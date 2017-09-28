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Isparta'da 3 avukat FETÖ'den tutuklandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da FETÖ/PDY'nin avukat yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 avukattan 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı

28 Eylül 2017 17:38

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'da FETÖ/PDY\'nin avukat yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 avukattan 3\'ü tutuklanırken, 1\'i adli kontrolle serbest bırakıldı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY\'nin avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonla L.E., C.K., I.A.S. ve H.E.S. adlı avukatlar önceki gün gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadelerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.E., İ.A.S. ve H.E.S. tutuklanırken, C.K. ise adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.

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