SGK ilçe müdürü ölü bulundu

Isparta’da Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne bağlı Yalvaç Sosyal Güvenlik Merkezi müdürü Adem Kara Antalya’da ormanlık alanda başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Kepez İlçesi, Şelale Mahallesi’ndeki ormanlık alanda kanlar içinde birinin yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulmuş kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede ölen kişinin, Isparta’nın Yalvaç İlçesi’nde 2 kadın memurunu taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Yalvaç Sosyal Güvenlik Merkezi müdürü Adem Kara olduğu ortaya çıktı. Polis, cesedin yanındaki tabancanın duruş şekline göre cinayet ihtimali üzerinde de duruyor. Adem Kara’nın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Eşi Arife Kara: “Bu olayların altından kalkamam” dedi



Adem Kara hakkında eşi Arife Kara’nın bugün öğle saatlerinde polise kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi. Eşinin hayatından endişe ettiğini dile getiren Arife Kara, "Eşime süresiz açığa alındığına dair tebligat yapıldı. Bana ’Ben bu olayların altından kalkamam. Bundan sonra yokum’ diyerek bugün Sabah saatlerinde evden çıktı" dedi.



Taciz suçlaması



Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne bağlı Yalvaç Sosyal Güvenlik Merkezi müdürü Adem Kara’nın tacizine uğradığını öne süren 2 kadın personel, Yalvaç Cumhuriyet Savcılığı’na şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine polis, Kara’nın oturduğu ev ile kurumdaki ofisine baskın yapmış, 2 bilgisayarla bir harici hard diske el konulmuştu. Psikolojisinin bozulduğu gerekçesiyle 45 günlük rapor alan Adem Kara, Antalya’daki ailesinin yanına gitmişti.