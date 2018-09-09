T24 LogoT24 Logo
Gündem

Isparta merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda 10 rütbeli asker ve 3 ihraç askeri öğrenci gözaltına alındı

09 Eylül 2018 20:32

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda 10 rütbeli asker ve 3 ihraç askeri öğrenci gözaltına alındı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Isparta merkezli Ankara, Burdur, Eskişehir, Bitlis, Şanlıurfa, Kastamonu, İzmir, Ağrı ve Bursa\'da FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda ardışık arama ve ankesörlü telefon iletişimiyle ilgili olarak 5 teğmen, 5 astsubay ile 3 ihraç askeri öğrenci olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AliDHAISPARTAFETÖPDYIspartaEmniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele TEMMüdürlüğüAnkara Burdur Eskişehir BitlisKastamonuAğrıBursa FETÖPDYOperasyondaEmniyet Müdürlüğü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24