Isparta kazasında sanıklar arttı

T24 - Isparta'da 57 kişinin öldüğü uçak kazası ile ilgili olarak Sivil Havacılık Müdürü Arıduru ile yardımcısı Erdağı hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.





Isparta'da 30 Kasım 2007 tarihinde meydana gelen ve 7'si mürettebat 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasının ardından açılan kamu davasının 4'üncü duruşması Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü. Mahkeme, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin raporu doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru ile o tarihte Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Oktay Erdağı'nın, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan 2 ila 15 yıl arasında hapis istemiyle yargılanmasına hükmetti. Uçağın, arızalı cihazla uçurulduğu da ortaya çıkarken, kazada ölenlerin avukatlarından Hasan Kaşıkara, "Sivil Havacılık'ın 18 kusur bulduğu uçağın uçurulmasına izin verenler hesap versin" dedi. Geçen duruşmada yargılanmasına karar verilen uçak teknisyeni Reşat Atalay, uçağın kontrollü inişini sağlayan EGPWS cihazını Eritre'deki bir uçaktan söküp İstanbul'a gönderdiği belirterek, cihaza "zaman zaman arızalı" kaydı düştüğünü söyledi. Müşteki avukatlarından Yaşar Öztürk, "Arızalı bir parça gelip sağlam diye düşen uçağa mı takıldı?" diye sorunca, Atlasjet'in düşen uçağı kiraladığı Dünyaya Bakış (World Focus) Havayolları'nın Genel Müdürü Aydın Kızıltan, "Araştırıyorum. Ben cihazın arızalı olduğunu kazadan 9 ay sonra öğrendim" diye yanıt verdi.





18 kusurla uçtu



Uçak kazasında hayatını kaybeden 38 yolcu adına müşteki avukatlığı yapan Hasan Kaşıkara, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden alınan bilirkişi raporunda uçağın 18 kusurla havalandığının tespit edildiğini söyledi. Isparta Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında soruşturma başlatılan Arıduru ile Erdağı hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Mahkeme Başkanı Suat Yürekli, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü hakkında açılan davayı, 10 sanık hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle devam eden ana davayla birleştirme kararı aldı. Dava Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Nisan tarihinde görüşülmeye devam edecek.





