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Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti

Isparta Emniyet Müdürü Yardımcısı Abdi Altınok, beylik tabancasıyla intihar etti, hastaneye kaldırılan Altınok hayatını kaybetti

24 Aralık 2013 19:49

Isparta Emniyet Müdürü Yardımcısı Abdi Altınok, evinin önünde beylik tabancasıyla intihar etti.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Anadolu Mahallesi'ndeki Şehr-i Gül Sitesi'ndeki evinden çıkan Abdi Altınok, aynı kattaki asansör kapısı önünde, beylik tabancasını sağ şakağına dayayarak başına ateş etti. Silah sesi üzerine dışarı çıkanlar, Altınok'u kanlar içinde yerde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Abdi Altınok, ambulansla Gülkent Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Isparta Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Or ve çalışma arkadaşları da hastaneye geldi. Doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitiren Abdi Altınok'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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