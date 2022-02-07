Isparta'daki kesinti sonrası gözler Cengiz Holding'te

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yoğun kar yağışı sonucu 3 Şubat'tan itibaren dört gün elektrik verilemeyen Isparta'daki arızanın giderildiğini ve Isparta il ve ilçe merkezlerinde enerjisiz şebeke kalmadığını açıkladı. Yoğun kar yağışına bağlı olarak elektrik şebekelerinde buz yüküne dayalı ciddi hasarlar oluştuğuna dikkat çeken Dönmez, 600'e yakın personel, 200'e yakın iş makinesiyle çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Isparta il merkezinde ve ilçe merkezlerinde an itibarıyla enerjisiz şebekemiz kalmamıştır. Şu anda son arızanın bulunduğu yerdeyiz" diyen Dönmez, merkezdeki ekiplerin merkezdeki çalışmalarının son bulmasının ardından kırsala ve köylere yönlendirdiklerini ifade etti.

Isparta'da temaslarda bulunan İYİ Parti heyetinin verdiği bilgilere göre Isparta'da kar yağışını takip eden elektrik kesintisi sırasında sekiz ilçe merkezi, 188 köy, 113 bin hane ve ve mesken elektriksiz kaldı.

Elektrik şirketlerinin özelleştirilmesi

Isparta'da elektrik kesintileriyle birlikte elektrik şirketlerinin özelleştirilmesi ve bu şirketlerin yetierince denetlenip denetlenmediği de tartışmaya açıldı. Türkiye'de geçen yıllar içinde elektrik üretiminin yüzde 80'i, dağıtım hizmetlerinin tümü de özel şirketlere geçmişti. Isparta'daki elektrik dağıtım hizmeti ise Cengiz Holding'e ait elektrik dağıtım şirketi AEDAŞ tarafından veriyor.

Hafta sonu Isparta'ta incelemelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, söz konusu şirket için özel denetleme yapılmasını talep etti. Dikbayır, "TBMM Başkanı'nın Sayıştay'dan özel denetleme isteme yetkisi var, onu talep edeceğiz. Buradaki hem belediye hem valilik hakkında hem de özellikle elektrik dağıtım firması hakkında denetleme talep edeceğiz TBMM Başkanlığı'ndan" açıklamasını yaptı.

AEDAŞ mağduriyetleri tazmin edecek mi?

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e Isparta'daki elektrik kesintileri ile ilgili olarak "Cengiz Holding'e ait elektrik dağıtım şirketi AEDAŞ'ın Ispartalıların uğradıkları ağır mağduriyeti telafi ve tazmin etmesine yönelik bir girişimde bulunmayı ve sözleşmeden kaynaklanan hukuki yaptırımlar konusunda harekete geçmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Dönmez'in yanıtlaması için soru önergesi veren Çıray, hükümetin yürüttüğü politikaların iflasa neden olduğunu öne sürdü. Enerji üreticileri ve dağıtımcılarının bankalara toplam kredi borcunun salgın öncesinde 70 milyar dolar olduğunu ve geri ödemediklerini ifade eden Çıray, Berat Albayrak'ın ekonomi bakanı olarak tüm üreticileri ve bankaları bir araya getirdiğini, dinlediğini ama hiçbir şey yapmadığını söyledi.

ANKA,DW/HS,HT

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