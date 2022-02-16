"Isparta’daki elektrik kesintisi araştırılsın" önergesini AKP ve MHP reddetti

Muhalefetin, Isparta'da yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili sunduğu araştırma önergesi AKP ve MHP oyları ile reddedildi.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan İyi Parti Milletvekili Aylin Cesur; “Isparta 30 cm karda boğulmuştur. Kesintilerin, yoklukların, kuyrukların, beceriksiz yönetimlerin Türkiye'sindeki, Isparta'mızda yaşanan bu afet bir beceriksizlik vesikası olarak alnınıza yazılmıştır. Bu teklif bunu alnınızdan silebilme teklifidir” ifadesini kullandı.

Geçen haftalarda, yoğun kar yağışı ve azalan sıcaklıkları takiben, Isparta'nın önemli bir bölümünde elektrikler gitti ve günlerce geri gelmedi. Bu durum, kamuoyunda zamlı elektrik faturaları üzerinden enerji sektörünün yoğun olarak tartışıldığı bir döneme denk geldi.

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“İhmal, plansızlık, umarsızlık”

Sözcü'nün haberine göre, Cesur, konuşmasının devamında şunları söyledi;

“Neden Akdeniz Bölgesindeki Isparta'mızda vatandaşlarımız günlerce mağdur edildi? Bugüne kadar ne yapmış yetkililer? Isparta'mız göller bölgesinde, doğu illerimizdeki gibi kar görmez, gören yerlerde de zaten elektrik kesilmez. 20 dakika uzaktaki Burdur'a da aynı kar yağdı ama neden sadece Isparta'da afet yaşandı? Trafolar patladı. Neden elektrik direkleri yıkıldı, kabloları koptu? Cevap belli. İhmal, plansızlık, umursamazlık.

Yatırımların zamanında yapılmaması. İktidarın üzerine düşen denetleme görevlerini yapmaması. Ve yanlış özelleştirmelere uzanan bir beceriksizlik hikayesi bu. Isparta'mızın elektriği 2013'te özelleştirildi. Verilen şirket, Cengiz ve Limak ortaklığında Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., yani malum 5'li. 2013'ten bu yana şirket gerekli yatırımları, bakımları yapmamış, Ak Partili Belediye Başkanı gerekli iyileştirmeleri talep etmemiş.

İktidar özelleştirmelere uygun kanunu geçen seneye kadar yapmamış, bu şirketi denetleyen olmamış. Elektrik hatları yer altına alınmamış. Kabloların, iletim hatlarının bakımları yapılmamış, çürümüş. Elektrik hatlarına yakın ağaçlar budanmamış. Açıktaki elektrik hatları maksimum kar taşıma kapasitesine göre yenilenmemiş."

“Günlerce elektrik kesildi, su verilemedi, doğalgaz çalıştırılamadı”

“Belediye başkanı yatmış. Enerji Bakanı uyumuş. Şirket vatandaşa sadece ve sadece fatura kesmiş” diyen Cesur konuşmasını şöyle devam etti; “Denetleme istenmiş dağıtım şirketi devleti mahkemeye vermiş. EPDK elektrik dağıtım şirketlerine 4 milyar TL'ye yakın ceza kesmiş. Sadece yüzde 4'ü ödenmiş. Bakın bunların hepsi Sayıştay 2019 raporunun 12. ve 2020 raporunun 9. bulgusunda var.

Şimdi deniyor ki devletin şebeke yenilenmesi için verdiği ödenekle masa koltuk alınmış, Antalya ve Burdur'a ise yatırım yapılmış. Deniyor ki; kalifiye elemanlar işten çıkarılmış, teknik ekip ihtiyacı karşılayamayacak kadar küçültülmüş.

Valilik kriz masasını geç kurmuş, Belediyeyle koordineli çalışılamamış. Belediye kara geç müdahale etmiş ve kar buzlanmaya dönmüş. Hepsinin araştırılması, sorumluların tespit edilmesi gerekiyor. Niye mi? Vatandaşlarımız günlerce elektriksiz kaldı. Yolları kapalı kaldı. 2 gün sular kesildi. Doğalgazı çalıştıramadı, elektrikli soba yakamadı. Telefonsuz, internetsiz yaşlısı, çocuğu ile, oksijen tüpüne üniteye bağlı yaşayan hastasıyla perişan oldu.

“Isparta acil afet bölgesi ilan edilsin”

Yaşanan elektrik kesintisi ile ilgili Bakanı aradığını ancak telefonuna çıkmadığını belirten İYİ Partili Cesur sözlerini şöyle noktaladı; “Elektrikli aletler ani voltaj giriş ve çıkışlarıyla bozuldu. Üretim durdu, atölyeler çalışamadı. Elmaların depolandığı soğuk hava depoları ve elmalar zarar gördü. Seralar çöktü, domatesler, karanfiller ziyan oldu.

Vatandaşlarımızın zararlarının devlet tarafından derhal tazmin edilmesi lazım. Şirketten kendisi tazmin etmeli. Vatandaş bir de, şirketle yıllarca sürecek hukuki bir mücadeleye terk edilmemeli. Denetleme görevini yapmayan hükümet, en azından bunu yapmak zorunda. Isparta'nın acilen afet bölgesi ilan edilmesi lazım. Yoksa bu kirli siyaset olur işte. Bizi bu olayları gündeme getirdik diye suçlamanız nafile.

Vatandaş ne yaşadığını biliyor. İlk gün ben sahadan sabaha kadar şikayet gelince derhal yetkileri aradım. Belediye Başkanı bereket bu, azıcık yağar, 1-2 gün elektrik gitti sadece diyordu. Bakanı aradım durum fena diye ama telefonuma çıkmadı. 1. Gün soru önergesi verdim ve ulusal basın gördü, manşete, ana habere taşıdı da milletimiz öğrendi. Sosyal medyada milletimiz sahiplendi de bakan bey ertesi gün Isparta'ya geldi."