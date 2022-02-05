Isparta’da yüz yüze eğitime 5 gün süreyle ara verildi

Isparta'da elektrik kesintilerinin bazı mahallelerde devam ettiği öğrenildi. Elektrik kesintisi bazı noktalarda 72 saati aşarken, 20 bin aboneye henüz elektrik verilemediği açıklandı. Öte yandan kentte yüz yüze eğitime 5 gün süreyle ara verildi.

Hava sıcaklığının eksi 7 derecelere indiği, 1 metreye kadar kar kalınlığına ulaşıldığı Isparta'da elektrik kesintisi günlerce sürdü. Abonelerin yüzde 93’üne enerji verildiği açıklanırken, bazı yerlerde elektrik kesintileri 72 saati aşkın süredir devam ediyor.

Isparta’da yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, 7 Şubat’tan itibaren yüz yüze eğitime 5 gün süreyle ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelliler ile hamile personeller de idari izinli sayılacak. Valiliğin konuyla ilgili açıklamasında şöyle denildi:

"5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarında uzaktan eğitim yapılacak"

"Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 05.02.2022 Cumartesi günü saat 21.00'da Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplandı.

İlimizde 03.02.2022 tarihinde sabah saatleri itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve önümüzdeki haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07.02.2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına,

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Alınan bu kararın bilgi için valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir."