Isparta'da elektrik ödemeleri için verilen ek sürede kapsam genişletildi

Isparta’yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrasında mesken abonelerine fatura tahsilatlarında son ödeme tarihinden itibaren 30 günlük ek süre veren CK Enerji Akdeniz Elektrik, bu uygulamaya ticarethane ve tarımsal sulama abonelerini de dahil etti.

CK Enerji Akdeniz Elektrik, 03.02.2022 ile 02.03.2022 arasındaki elektrik faturalarında ticarethane ve tarımsal sulama abonelerine de ödeme tarihinden itibaren 30 gün ilave süre verileceğini duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açıklamasının ardından Isparta’da sayaç okumaları bölgede hizmet veren elektrik dağıtım şirketi tarafından 14 Şubat tarihine kadar yapılmazken, bu tarihten itibaren normal sayaç okuma faaliyetine başlandı. Daha önce mesken abonelerine fatura tahsilatlarındaki 10 güne ilave 30 günlük ek ödeme süresi dahil edilerek 40 günlük bir süre sağlayacağını bildiren CK Enerji Akdeniz Elektrik, aynı uygulama ve sürelerin ticarethane ile tarımsal sulama aboneleri için de geçerli olduğunu açıkladı. (İHA)