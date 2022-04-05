Isparta'da elektrik ihalesi Cengiz ve Kolin'e gitti

Elektrik kesintileriyle gündeme gelen Isparta'da elektrik hatlarının yer altına döşenme işi Cengiz ve Kolin bünyesindeki bir şirkete emanet edildi. EPDK, Cengiz ve Kolin'e ait AEDAŞ hakkında soruşturma başlatmıştı.

Isparta'da Şubat ve Mart ayında günlerce yaşanan elektrik kesintilerinin ardından bölgede gerekli bakım ve yatırımları yapmadığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi haline gelen Cengiz Holding ve Kolin İnşaat'a ait elektrik dağıtım şirketi Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (AEDAŞ), elektrik hatlarının yer altına alınma işini de açık ihale usulüyle kendi bünyesindeki BEDA Enerji'ye verdi.

Şirket yedi ihalenin altısını aldı

Isparta'da ilk olarak 3 Şubat'ta yoğun kar yağışı sonrası dört gün boyunca elektrikler kesilmiş, 2 Mart'ta da 48 saate varan sürelerle kente elektrik verilememişti. Kesintilerin ardından gözler bölgedeki altyapı yatırımlarına çevrildi. AEDAŞ da bu kapsamda, Isparta'da elektrik hatlarının yerin altına alınması için keşif bedelleri 34 milyon TL ile 50 milyon TL arasında değişen 6 ayrı ihale açtı.

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre 24 Mart'ta açılan ihalelerin 5'ini yönetim kurulunda Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ile Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Naci Koloğlu'nun bulunduğu BEDA Enerji aldı. Sözleşmesi 28 Mart'ta yapılan ihale sonucuna göre BEDA Enerji, yıl sonuna kadar Isparta'nın çok büyük bölümünde elektrik hatlarını yaklaşık 245 milyon TL karşılığında yer altına alacak.

EPDK soruşturma başlatmıştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Isparta'da yaşanan elektrik kesintisinin ardından hizmet zaafı nedeniyle Cengiz Holding ile Kolin İnşaat ortaklığı olan CK Akdeniz bünyesindeki AEDAŞ hakkında soruşturma başlattıklarını açıklamıştı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, soruşturma sonucuna göre de mağdur edilen vatandaşlara tazminat ödemesi yapılabileceğini, şirkete de tarifeden kesinti uygulanacağını belirtmişti.

Antalya'da da elektrik hatlarının yerin altına alınması için açılan ihaleyi Cengiz ve Kolin ailelerinden isimlerin yönetiminde yer aldığı başka bir firmanın aldığı ortaya çıkmıştı. Toplamda 24 milyon TL'ye mal olacak ve 60 gün sürecek işi yapacak Hipar firmasının yönetim kurulunda Ahmet Cengiz ile Kolin Grubu'ndan Devrim Koloğlu yer alıyor.