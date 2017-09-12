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İSPARK’tan havalimanlarında 1 saat ücretsiz otopark 

İSTANBUL, (DHA) - İSPARK, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 1 saat ücretsiz otopark hizmeti verecek

12 Eylül 2017 17:38

İSTANBUL, (DHA) - İSPARK, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 1 saat ücretsiz otopark hizmeti verecek.
İSPARK, Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanı’na yakın mesafede hizmete açtığı yaklaşık 3 bin 500 araç kapasiteli otoparklarında yeni bir uygulama başlatıyor. Özellikle havalimanı girişlerinde yolcu bekleyen araçların oluşturduğu uzun kuyruklar ve yol açtığı trafiğin ortadan kalkması amacıyla sürücüler, havalimanına 5 dakika mesafede bulunan İSPARK otoparklarına yönlendirilecek. Otoban kenarında bekleyen araçların trafikte yol açtığı tehlikelerin önlenmesi ve güvenli bir parklanmanın yapılması sağlanacak. 
ÜCRETSİZ SERVİS VE VIP BEKLEME ALANLARI
İSPARK otoparklarına araçlarını bırakan ya da yolcularını almak için bekleyen sürücüler için ring servisleri bulunacak. Sürücüler  servisle gelen yolcuları otoparktan alarak hem emniyet şeridinde bekleme yapmayacak, hem de trafiğe sebep olan uzun araç kuyruğu oluşturmayacak. Ayrıca otoparkta bulunan ring araçlarıyla yolcularını havalimanlarına güvenli bir şekilde gönderebilecek.
İSPARK Genel Müdürü Nurettin Korkut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve trafik akışına katkı sağlamak amacıyla farklı uygulamaları hayata geçirdiklerini belirterek, “İki havalimanında bulunan otoparklarımızda sürücülere 1 saat ücretsiz hizmet vereceğiz. Bunun yanında otopark ve havalimanları arasında yine ücretsiz ring seferleri düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.
Sürücülere otopark içerisinde bulunan ücretsiz internet vb. hizmetlerin de bulunduğu VIP bekleme salonu hizmet verecek.
Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na 5 dakikalık mesafede olan 3 bin 500 araç kapasiteli otoparklar, 24 saat boyunca 8 TL’ye hizmet veriyor.  Yolcular için bekleme salonunun olduğu otoparkta giden ve gelen yolcular için 5 dakikada bir ring yapan ücretsiz servis araçları da bulunuyor. Ayrıca İstanbulkart ve kredi kartı ile otoparkta ödeme yapılabiliyor.

(FOTOĞRAF)

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