İSPARK'tan "90 milyonluk yolsuzluk" iddiasını yalanladı: Çalışanların suistimal ettiği rakam 800 bin lira

İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ (İSPARK), bazı personelin online cihazlarla suistimal ve yolsuzluk yaptığının basına yansıması üzerine yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada 21 personelin iş akitlerinin fesh edildiği ve haklarında dava açılacağı belirtildi. Cumhuriyet gazetesinin haberinde 90 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı iddia edilirken yapılan açıklamada "Ayrıca Sözkonusu 21 personelin iş akitleri feshedilmiştir. Teknik incelemeler sonucu personelin suiistimal ettiği rakam 819 bin liradır" dendi.

İSPARK'ın basın açıklaması şöyle:

"İSPARK İstanbul genelinde 250 civarında cadde ve sokakta, 227 noktada açık ve katlı otoparklar ile hizmet sunmaktadır.

"Toplamda 1700 personel müşterilerden para tahsilatı yapmaktadır.

"Bu personellerin tamamı günlük olarak denetime tabi tutulmaktadır. Yapılan denetimlerde 21 personelin online çalışan cihazların teknik müdahale ile GPRS bağlantılarını kestikleri tespit edilmiştir.

"Sözkonusu 21 personelin iş akitleri feshedilmiştir. Teknik incelemeler sonucu personelin suiistimal ettiği rakam 819 bin TL’dir.

"Personelin silmeye çalıştığı tüm veriler merkezi veri tabanında kayıtlıdır.

"Şirketin uğradığı zararın tamamı ilgili şahıslardan dava yoluyla tahsil edilecektir."

Yolsuzluk iddiası neydi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) en önemli şirketlerinden İSPARK’ta (İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ) “ikinci Akbil skandalı” yaşanıyor. İBB iştiraki İSPARK’ta otopark ücreti ödeyen yurttaşlara verilen fişlerin silinmesiyle" milyonlarca liralık vurgun yapıldığı belirlendi. Mayıs ayında kurum içinde yürütülen gizli soruşturma kapsamında en az 48 ayrı el terminalinde yolsuzluk yapıldığı tespit edilirken; 5-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında 27 otopark görevlisinin iş akdi feshedildi. Mayıs ayındaki fesihlerin ardından bu ay başında da kurumda bazı üst düzey yöneticilerin görev yerleri değiştirildi. Yolsuzluğun 90 milyon liraya ulaştığı iddia ediliyor.