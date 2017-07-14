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İSPARK'taki yolsuzluk iddiaları yargıya taşınıyor

Sayıştay ve Maliye Bakanlığı'na da başvuracaklar

14 Temmuz 2017 15:02

İSPARK'taki  yargıya taşınıyor. CHP'liler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş ve İSPARK yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacak. Saraçhane'deki belediye binası önünde bir araya gelen CHP'li meclis üyeleri adına basın açıklaması okuyan İBB CHP Grubu Basın Sözcüsü ve İBB CHP'li meclis üyesi Tarık Balyalı, Sayıştay ve Maliye Bakanlığı'na da başvuracaklarını açıkladı. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yapılan açıklamada, "İSPARK, o gurur duyulan noktalardan uzaklaşmış, bazı çalışma alanlarında İBB'nin iktidar partisinin kontrolünden çıkmış, hatta kendi içinde bazı yerlerde 'çeteleşmiş' grupların olduğu rant odaklı iç çekişmelerin ayyuka çıktığı bir şirket halini almıştır. İSPARK içerisindeki çeteleşmede o noktaya varılmıştır ki mübarek Kadir Gecesi'nde İSPARK, bazı karanlık odaklsr tarafından kurşun yağmuruna tutulmuştur" denildi.

Kâr yüzde 1'in altında

Balyalı, "Bizim elimizdeki bilgi ve belgelere göre yolsuzluk, ortaya çıkarılanların kat ve kat üzerinde. İSPARK'ta yolsuzluk, kurumun her noktasına sirayet etmiş durumda" dedi. 

Açıklamaya CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel de destek verdi.

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İSPARKCHPyargıKadir TopbaşİBBTarık Balyalı

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