İSPARK'taki yolsuzluk iddiaları hakkında CHP'den suç duyurusu

İSPARK'taki yolsuzluk iddialarına ilişkin CHP İBB Meclis üyeleri savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İSPARK Genel Müdürü Nurettin Korkut ile kurumun yönetici ve çalışanları hakkında savcılığa iki ayrı dilekçe veren CHP'li meclis üyeleri, soruşturma başlatılarak olayın gerçek boyutunun ortaya çıkartılmasını ve sorumlular hakkında "Zimmet", "Emniyeti suistimal" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlamalarından kamu davası açılıp cezalandırılmasını talep etti.

Haberler ve İSPARK'ın açıklaması delil gösterildi

Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP İBB Meclis Üyeleri Süleyman Tarık Balyalı, İsa Öztürk ile Hakkı Sağlam'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde yolsuzluk iddialarına ilişkin çıkan haberler ile İSPARK'ın yaptığı açıklama delil olarak gösterildi.

CHP'li vekiller tarafından "Yasal olarak yeni nesil el terminallerine geçilmesi gerekirken eski tip terminallerin kullanılmaya devam edilerek fiş kesilmesi yolsuzluğa ortam yaratmıştır" denildi. Dilekçede, İSPARK tarafından yapılan açıklamaya da yer verildi. Açıklamada 21 personelin online çalışan cihazlara teknik müdahale ile GPRS bağlantısının kesildiği ve personelin silmeye çalıştığı tüm verilerin merkezi veri tabanında kayıtlı olduğu, zararın 819 bin TL olduğu ve 21 personelin iş akdinin fesih edilerek zararın bu personelden tahsil edileceğinin belirtildiği hatırlatıldı.

"Olayın gerekçe boyutu ortaya çıkarılsın"

Dilekçede, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir şirket olan İSPARK çalışanlarının ve yöneticilerinin adının karıştığı bu yolsuzluk olayının sadece 21 işçinin iş akdinin fesih edilerek geçiştirilemeyecek boyutta olduğu anlaşıldığından İSPARK yöneticileri ve çalışanları hakkında soruşturma açılarak olayın gerçek boyutunun ortaya çıkarılması ve yolsuzluğa karışanların cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Tpbaş hakkında ayrı dilekçe

Özel soruşturma alanına girdiği için verilen ayrı dilekçede, "Gerekli denetim görevini yapmayarak-yaptırmayarak yolsuzluğun oluşmasına zemin hazırladığı" iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile İBB yöneticileri hakkında da dava açılması talep edildi. Dilekçede tüm şüpheliler için, "Zimmet", "Emniyeti suistimal" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından inceleme başlatılması istendi.