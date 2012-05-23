İSPARK’ın yeni kıyafetleri Faruk Saraç’tan

İSPARK personeli, ünlü modacı Faruk Saraç tarafından tasarlanan yeni kıyafetleri ile görücüye çıktı.

Saraç,İSPARK’ın Otopark Tekne Park ve Taksi Durak personelinin giyeceği, gömlek, yelek, pantolon ve diğer aksesuarları yeniden tasarladı. Saraç'ın baştan sona yenilediği kıyafetlerde toprak rengi veçevreci tonlarağırlıkta kullanıldı.

Yaz modellerinde estetikve rahatlığın ön plana çıkarıldığı gözlenirken, renk seçiminde yeşil lacivert ve beyaz tonlara ağırlık verildi.

Personeli ile yeni kıyafetleri tanıtan İSPARK Genel Müdürü Mehmet Çevik, "6 yıldır başarılı çalışmalarımız devam ediyor. Otopark, Tekne Park ve Taksi DuraklarındaKentin ve İstanbulluların imajına yakışır bir hizmet vermek için personelimizin kıyafetlerini baştan aşağı yeniden tasarlattık. Kurumsal imaj çalışmalarına hızla devam edeceğiz” dedi.

Ünlü modacı Faruk Saraç ise "İSPARK’ için tasarladığı kıyafetlerde estetik ve şıklığa çok önem verdim. Üniforma çok önemli… Kullandığımız renkler otopark algısını olumlu yönde değiştirecek sıcak renklerden oluşuyor. Ayrıca sürekli hareket halinde ve yoğun olan personeli rahat ettirecek kumaş türlerini seçtik" diye konuştu.

Saraç ayrıca, önümüzdeki kış döneminde personel kıyafetleri konusunda yeni bir çalışma daha yapacak.