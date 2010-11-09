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Dünya

İspanyollar'ın 'altın ülkesi' Türkiye

BBVA ve Santander’in, Türkiye ile Polonya’da banka alması, İspanyol basını tarafından El Dorado efsanesine benzetildi...

09 Kasım 2010 02:00

T24 - İspanya’nın büyük bankaları BBVA ve Santander’in, Türkiye ile Polonya’da banka alması, İspanyol basını tarafından El Dorado efsanesine benzetildi. 

El Pais gazetesi, yükselişte olan ülkelerin, İspanya’daki büyük bankalar için “El Dorado” (altın ülkesi) haline geldiğini belirtti ve “Santander ile BBVA, İspanya’da kaybettikleri geliri yurt dışında arıyor” yorumunu yaptı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle: 

El Pais, bankacıların “İspanya’da havuzun kurumakta olduğu”nu söylediklerini belirterek, “Bankalar derinlemesine yüzebilecekleri başka havuzlar arıyor. Bu nedenle uzak ülkelere gitmek üzere valizi hazırladılar. Çünkü yükselen ülkelerde El Dorado aranıyor” ifadelerini kullandı.

Analizde, İspanya’nın en büyük iki bankası olan Santander ve BBVA’nın, kârlarının yarısını yükselen ülkelerde elde ettiği kaydedilerek şöyle denildi: 

“BBVA Başkanı Francisco Gonzalez, bankanın kârındaki İspanya payının beş yıl içinde yüzde 30’dan yüzde 10’a kadar ineceğini söylemişti. Santander grubu Başkanı Emilio Botin de İspanya’nın katkısını yüzde 17 olarak hesaplamıştı. Santander ve BBVA, 20-30 yıl öncesinin İspanya’sına benzeyen ülkelere gidiyor. Santander, Polonya’da BZ Bank’ı 4.24 milyar euro’ya satın aldı. BBVA ise Garanti’nin yüzde 25.9’unu aldı. Her iki ülkenin benzer yönleri var: Polonya, Avrupa fonlarından önemli miktarnda pay alacak, Türkiye ise Avrupa için Asya’nın kapısı durumunda.”

El Pais, gelişmiş ülkelerin en fazla yüzde 2 büyürken az gelişmiş olanların ise yüzde 5-10 büyüme sağladıklarını kaydetti.


ELDORADO efsanesi

El Dorado efsanesi, Amerika kıtasının keşfinden önce şimdiki Kolombiya sınırları içinde yaşamış olan Chibcha kabilesinin bir geleneğinden doğmuş. Geleneğe göre kabile halkı her yıl seçtiği bir şefi altınla kaplıyor, şef kutsal bir gölde yıkanarak zümrüt ve altınları ibadet amacıyla göle bırakıyormuş. Bu gelenek İspanyolların Amerika’ya gelişinden uzun süre önce terkedilmiş. Ancak, İspanyolların kıtaya ayak basmasından sonra bu hikâye dilden dile dolaşarak, sonsuz miktarda altın bulunan bir ‘altın ülke’ efsanesi doğmuş. Efsane, filmlere konu olmuş.


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