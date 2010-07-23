-İSPANYOLLARDAN ''İSRAİL'E DAVA AÇILSIN'' BAŞVURUSU MADRİD (A.A) - 23.07.2010 - İsrail'in 31 mayısta baskın düzenlediği Mavi Marmara gemisinde bulunan İspanyol gönüllüler, İsrail hakkında dava açmak üzere Madrid'deki Ulusal Mahkemeye başvuruda bulundu. Gönüllülerden Manuel Tapial ve Laura Arua, bugün yaptıkları başvuruda, "gemilerde sivillere saldırısından dolayı insanlığa karşı suç işlemek", "Cenevre Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmaları ihlal etmek", "uluslararası sularda yasa dışı yollardan kişileri gözaltına almak" ve "gemi yolcularının üzerlerindeki tüm eşyalara el koymak" ile suçladıkları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 6 İsrailli bakan ve yüksek rütbeli bir asker hakkında dava açılmasını istedi. Ulusal Mahkeme, incelemelerden sonra, dava açılmasına ilişkin yetkisi ve yeterli şartların mevcut olup olmadığına karar verecek. Bu arada İspanya'daki Kültür, Barış ve Dayanışma Derneğinin üyesi olan Tapial, mahkemeye yapılan başvuru sonrasında basına açıklamasında, "Gazze'deki ablukayı kırmak için" insani yardım amaçlı iki İspanyol bayraklı geminin Gazze'ye gideceğini açıkladı. Dernek olarak, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması için yeni bir kampanya başlattıklarını kaydeden Tapial, gemilerin ne zaman hareket edeceğiyle ilgili bilgi vermedi.