-İSPANYOLLAR YİNE SOKAKTA MADRİD (A.A) - 19.06.2011 - İspanya'nın yaklaşık 60 kentinde sokaklara dökülerek siyasi, ekonomik ve sosyal sistemi eleştiren binlerce kişi genel grev çağrısı yaptı. İspanya'da, 15 Mayıs'ta internetteki sosyal paylaşım sitelerinden yapılan çağrılarla başlayan protestoların devamında, bugün de barışçı gösteriler düzenlendi. Madrid'deki eylemde, başkentin 6 ayrı mahallesinden yola çıkan göstericiler, meclisin 200 metre yakınındaki Neptuno Meydanı'nda toplandı. Kadın-erkek, genç-yaşlı, çalışan-işsiz, İspanyol-göçmen binlerce kişi hep bir ağızdan "Avrupa duy sesimizi İspanya krize karşı mücadelede", "Bu krizin faturasını biz ödemeyeceğiz", "Siyasetçiler bizi temsil etmiyorlar" şeklinde sloganlar attı ve genel greve gidilmesini istedi. Göstericilerin taşıdığı pankartlarda da "Demokrasi, neredesin", "Şiddet yapma", "Kamu sektörlerinin özelleştirmesine hayır", "Sol veya sağ. Bu ülke yaşlandı. Alternatif arıyoruz", "Birleşen halk asla kaybetmeyecek" gibi yazılar dikkati çekti. Gösterilerde, uluslararası siber saldırı grubu "Anonymous"u destekleyenler de yer aldı. 11 Mart'ta avro bölgesi ülkeleri tarafından imzalanan ve 27 Haziran'da Avrupa Parlamentosu'nda onaylanması beklenen "Avro paktına" karşı çıkan göstericiler, sosyal haklarında ve maaşlarında daha fazla kısıntı politikasına "hayır" diyeceklerini, KOBİ'leri koruyacaklarını belirttiler. Bu arada "Hemen Gerçek Demokrasi" ve "15 Mayıs Hareketi" adlı sivil toplum örgütlerinden verilen bilgilerde, İspanya'dakilere destek için dünya çapında 98 gösteri düzenlendiği kaydedildi. Sivil toplum örgütlerinin sözcüleri, "Bir şeye başladık ve bunun için mücadele etmeye değer. Sonuç alıncaya kadar barışçı gösterilerimizi sürdüreceğiz" dediler. Meydanları işgal eylemini geçtiğimiz haftalarda sonlandıran sistem karşıtları, bundan sonrası için bu tip gösterilerle veya meclis önünde siyasetçileri, banka ve işadamları örgütlerinin binalarında ekonomiye yön verenleri protesto ederek eylemlerine devam etmeyi planlıyor. Polisin güvenlik önlemlerini çok sıkı tuttuğu gösterilerde herhangi bir şiddet olayı meydana gelmedi.