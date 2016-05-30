İspanyollar: Turistler teröristtir; evinize geri dönün!

İspanya’ya bağlı Balear adalarının sakinleri, ülkelerine gelen turistlere tepki gösterdi. Liman yakınlarındaki duvarlarda, ‘Turistler evinize gidin’ ve ’Turistler teröristtir’ şeklinde duvar yazıları yer alırken; terör nedeniyle Türkiye, Mısır ve Tunus’a gitmeye korkan turistlerin İspanya kıyılarına akın ettiği ifade edildi.

Sputnik’in haberine göre, ekonomisinin büyük bir bölümü turizme dayalı olan İspanya kıyılarındaki halkın büyük bir tepkiyi göze alamadığı belirtilirken; yerel halkın ise yaşam standartlarına yönelik negatif etki nedeniyle turistlere tepki gösterdiği aktarıldı.

Turist sayısındaki artış İspanya’daki işsizlik krizine ve resesyona çözüm olurken; Reuters’a konuşan Palma de Mallorca’nın La Seu Mahallesi’nin yerel yöneticisi Luis Clar, “Bizi, kimse yaşamadığı için geceleri kapısı kapatılan bir tema parkına çevirmeye çalışıyorlar” yorumunda bulundu.

​Dünyaca ünlü İbiza adasındaki su kaynaklarının ‘turist fazlasından’ etkilendiği ifade edilirken; Menorca sakinlerinin de adanın doğal güzelliklerinin zarar görmesinden endişe ettiği kaydedildi.

Terör saldırıları nedeniyle Türkiye, Mısır, Tunus gibi popüler tatil destinasyonlarına yönelik talep ciddi oranda düşerken; mart istatistiklerine göre İspanya’ya gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 50 arttı. Yaz dönemi için ülke genelinde ‘her şey dahil tatil’ mekanlarında yer kalmadığı da gelen bilgiler arasında.