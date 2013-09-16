İspanyollar Ronaldo'ya 'peki 21 milyon avro ne?' diyerek tepki gösterdi

Real Madrid'in ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun yıllık 21 milyon avro'ya imza atması sonrası kameralara bakarak bu imzayı para için değil kulübe olan sevgim için attım demesini eleştiren İspanyollar, Ronaldo'nun ağır kriz yaşayan İspanya halkı ile alay ettiğini belirttiler. Real Madrid kulübünü mail yağmuruna tutan Realli taraftarlar ise "madem para önemli değil senin için o zaman neden haftalardır yüzün gülmüyordu "sorusu yönelterek Cristiano Ronaldo'nun tam bir paragöz olduğunu belirttiler.

İspanya'da yayınlanan tüm gazeteler de Ronaldo'nun "hayat paradan ibaret değil" sözlerini manşetlerine taşıdı.

El Mundo Deportivo gazetesi: Günde 46 bin 575 avro kazanacak olan Ronaldo'nun hayat para değil demesini gülünç bularak Portekizli yıldız futbolcunun Real Madrid'e vergilerde dâhil 5 yılda 125 milyon avroya mal olacağını yazdı.

Sport gazetesi: Ronaldo'nun 33 yaşına kadar Real Madrid ile sözleşme uzattığını hatırlatarak her yıl için ödenecek 21 milyon avro'nun zamanla Real Madrid'e ağır geleceğini savundu. Gazete ayrıca Ronaldo'nun söylediği para o kadar önemli değil proje önemli sözlerini de gülünç buldu.

El Pais gazetesi: Ronaldo'ya fiyat biçilemiyor başlığını atarak Portekizli yıldızın dünyanın en fazla ücret alan futbolcusu olmasının mutluluğunu yaşadığını belirtti. Gazete, bu oyuncunun geçen yılki karamsar havadan kurtulduğunu da vurgulayarak artık bundan sonra futbol öncelik olsun sözlerini etti.

Marca gazetesi: Dünyanın en fazla kazanan futbolcusu manşetini attı. Gazete Cristiano gene tarih yazdı bu kez aldığı ücretle yorumu yaparak Real Madrid kulübünün bu parayı Ronaldo'ya attığı gol ve medyatik olması nedeni ile ödediğini iddia etti.