T24 LogoT24 Logo
Spor

İspanyollar Ronaldo'ya 'peki 21 milyon avro ne?' diyerek tepki gösterdi

Real Madrid ile nikâh tazeleyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun imza töreninde söylediği "Hayat paradan ibaret değil" sözleri İspanya'da büyük tepki topladı.

16 Eylül 2013 18:58

Real Madrid'in ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun yıllık 21 milyon avro'ya imza atması sonrası kameralara bakarak bu imzayı para için değil kulübe olan sevgim için attım demesini eleştiren İspanyollar, Ronaldo'nun ağır kriz yaşayan İspanya halkı ile alay ettiğini belirttiler. Real Madrid kulübünü mail yağmuruna tutan Realli taraftarlar ise "madem para önemli değil senin için o zaman neden haftalardır yüzün gülmüyordu "sorusu yönelterek Cristiano Ronaldo'nun tam bir paragöz olduğunu belirttiler.

İspanya'da yayınlanan tüm gazeteler de Ronaldo'nun "hayat paradan ibaret değil" sözlerini manşetlerine taşıdı.

El Mundo Deportivo gazetesi: Günde 46 bin 575 avro kazanacak olan Ronaldo'nun hayat para değil demesini gülünç bularak Portekizli yıldız futbolcunun Real Madrid'e vergilerde dâhil 5 yılda 125 milyon avroya mal olacağını yazdı.

Sport gazetesi: Ronaldo'nun 33 yaşına kadar Real Madrid ile sözleşme uzattığını hatırlatarak her yıl için ödenecek 21 milyon avro'nun zamanla Real Madrid'e ağır geleceğini savundu. Gazete ayrıca Ronaldo'nun söylediği para o kadar önemli değil proje önemli sözlerini de gülünç buldu.

El Pais gazetesi: Ronaldo'ya fiyat biçilemiyor başlığını atarak Portekizli yıldızın dünyanın en fazla ücret alan futbolcusu olmasının mutluluğunu yaşadığını belirtti. Gazete, bu oyuncunun geçen yılki karamsar havadan kurtulduğunu da vurgulayarak artık bundan sonra futbol öncelik olsun sözlerini etti.

Marca gazetesi: Dünyanın en fazla kazanan futbolcusu manşetini attı. Gazete Cristiano gene tarih yazdı bu kez aldığı ücretle yorumu yaparak Real Madrid kulübünün bu parayı Ronaldo'ya attığı gol ve medyatik olması nedeni ile ödediğini iddia etti.

ETİKETLER

real madridronaldosözleşmeispanyatepkiparabasıneleştiri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24