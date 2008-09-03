İspanyollar kısıtlamaya gtti



İspanyol kulüpleri ekonomik kriz nedeniyle transfer harcamalarında kısıtlamaya gitti. Geçtiğimiz sezon transfere 538 milyon euro harcayan İspanyol kulüpleri, bu sezon 264 milyon Euro’da kaldı.



Avrupa futbolunda 1 Eylül akşamı sona eren transfer sezonunda, Brezilya Robinho'nun Real Madrid'den, Manchester City'e 42 milyon Euro'ya gidişi, İspanya'da sezonun en pahalı transferi oldu.



Sevilla'dan Daniel Alves'e 29 milyon Euro ödeyerek en pahalı transferi yapan Barcelona'yı geride bırakan Manchester City, Chelsea'nin de talip olduğu Robinho'yu son anda Real Madrid'den aldı. Real Madrid kulübü başkanı Ramon Calderon, ''Robinho'yu insani duygulardan dolayı sattık. Bize İspanya'dan ayrılmak istediğini söyledi. Çok iyi bir çocuk ama kötü bilgilendiriliyor'' derken, transferin hem kulüp hem de Robinho için olumlu olduğunu savundu.



Bu arada ekonomik kriz yaşayan La Liga kulüplerinin geçen yıllara oranla bu yıl transferde çok zayıf kaldığı görüldü. Geçen yıl La Liga'da transferlere toplam 538.7 milyon Euro harcanırken, bu yıl sadece 264 milyon Euro harcandı.



Transfere en çok parayı, 79.5 milyon Euro ile Barcelona kulübü verdi. Real Madrid ise son 9 yılın en düşük transferini yapıp sadece Hamburg'dan Van der Vaart'ı aldı. Baptista'yı Roma'ya, Soldado'yu Getafe'ye ve son olarak Robinho'yu da Manchester City'ye veren ve forvette alternatifsiz kalan Real Madrid, transferi için uzun süre uğraştığı Cristiano Ronaldo'yu Manchester United'tan alamamıştı.



Son olarak Valencia'dan David Villa'yı almaya çalışan ve 55 milyon Euro'ya kadar bonservis teklif ettiği iddia edilen Real Madrid, buradan da eli boş döndü.



Sezona yenilgiyle başlayan Real Madrid, La Liga'daki yeni sezon için taraftarlarına güven vermiyor.