-İSPANYOLLAR ETTEN TAVUĞA GEÇTİ MADRİD (A.A) - 09.05.2011 - İspanya'da ekonomik kriz KOBİ'leri de büyük oranda etkilerken, 2011'in ilk çeyreğinde 1.803 KOBİ'nin iflas bayrağını çekti. İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) açıkladığı rakamlara göre, 2010'un ilk çeyreğine oranla 2011'de iflas açıklayan şirketlerin oranında yüzde 5,9'luk rekor bir artış oldu. Verilen bilgilerde, bu yıl ilk çeyreğinde iflasa sürüklenen sektörlerin başında inşaat ve emlak geldiği kaydedildi. INE, iflas eden şirketlerin yüzde 74,9'unun 49 kişiden az işçi çalıştırdığını ifade etti. Bu arada işsizliğin 5 milyon kişiye ulaştığı İspanya'da insanların günlük alışkanlıklarının da değişmeye başladığı öne sürüldü. El Pais gazetesi, ''İspanyollar etten tavuğa geçti. İşsizlik ve ekonomideki güvensizlik ailelerin gıda alışkanlığını değiştiriyor'' başlığı altında verdiği haberde, ciddi ekonomik sıkıntı yaşayan halkın daha ucuz olan gıda ürünlerine yöneldiğini yazdı. İstatistiklere göre, satışlarda dana etinde yüzde 3,4 kuzu etinde yüzde 10, domuz etinde yüzde 4,8 azalma yaşanırken, tavuk etinde yüzde 1,5'luk bir artış görüldü. Ayrıca, tazesinden daha ucuz olan dondurulmuş balık ve et ürünlerinin de satışında artış oldu. Konuyla ilgili görüşü sorulan İspanya Ticaret Konfederasyonu Başkanı Manuel Garcia Izquierdo, ''Henüz dibe vurduğumuzu sanmıyoruz. Dayanıklıymış gibi görünsek de, et satışlarının daha da ineceğini düşünüyoruz'' dedi.