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Spor

İspanyollar Atina'yı yaktı!

Devler Ligi'nde çeyrek finale kalma mücadelesinde Atina'da Panathinaikos'un konuğu İspanyol temsilcisi Villarreal'di.

10 Mart 2009 02:00


Devler Ligi'nde çeyrek finale kalma mücadelesinde Atina'da Panathinaikos'un konuğu İspanyol temsilcisi Villarreal'di.

Atina Olimpiyat Stadyumu'ndaki maç 2-1 Villarreal üstünlüğü ile bitti ve çeyrek finale yükselen takım İspanyol temsilcisi oldu.

İlk yarısı golsüz eşitlik ile biten maçta Villarreal 49'da Ariel Ibagaza ile 1-0 öne geçerken ev sahibi ekipte bu gole cevap 54'te Mantzios'dan geldi. Bu golden sonra Atina'yı adeta bulutlar sardı, stadyumdaki fanatik taraftarlar meşaleler ile golü kutladı. Yunanistanlı taraftarları şoke eden gol ise 70. dakikada Llorente'den geldi. Oyuna ikinci yarı giren İspanyol golcü takımına turu getirdi.

Temsilcimiz Nihat Kahveci maça ilk 11'de başlarken, ikinci yarı başlarken yerini Llorente'ye bıraktı. Milli futbolcumuz 20. dakikada önemli bir gol pozisyonundan da takımı adına yararlanamadı. İki takım arasında İspanya'da oynanan ilk maç 1-1 eşitlik ile tamamlanmış ve o mücadelede Villarreal sayısız gol pozisyonundan yararlanamamıştı

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