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Spor

İspanyollar Arda'yı beğendi  MADRİD (A.A)

16 Eylül 2011 13:13

-İspanyollar Arda'yı beğendi  MADRİD (A.A) - 16.09.2011 -İspanyol basını, UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'i 2-0 yenen Atletico Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika oynayan Arda Turan'ı beğendi. AS gazetesi, Diego'dan sonra sahanın en iyisi olarak Arda'yı göstererek, ''Parıldadı'' diye yazdı.  Gazetede yer verilen yorumlarda, ''Türk futbolcunun kalitesi ve karakteri var. Manzano da Arda'nın oyuna kattığı karakterden dolayı bu futbolcuya her zaman teşekkür etti. Harikulade bir ikinci yarı çıkardı ve gol atmasını direk önledi'' denildi.  ''Arda, ikinci golün asistiyle Atletico'daki üçlüyü tamamladı'' ifadelerini kullanan Marca gazetesi ise İspanyol takımında yeni transferler Falcao, Diego ve Arda'nın şimdiden takımın kaderini belirlediğini savundu.  Atletico Madrid'de sadece kaleci Courtois, Falcao, Arda ve Diego'ya 3'er yıldız veren El Mundo Deportivo gazetesi de ''Yeni Atletico'ya liderlik yapacak isimler zaferin başaktörleri oldu: Arda, Falcao, Diego. Arda, aralarında en iyisiydi. Dinamizm ve kalite" şeklinde ifadeler kullandı.  Her şeye rağmen Arda'nın henüz tam formda olmadığını ve bazı anlarda yetersiz kaldığını öne süren İspanyol gazetesi, ''Türk futbolcu kalitesiyle ilgili birkaç detay bıraktı'' değerlendirmesi yaptı. İspanyol basını ayrıca, Atletico Madrid Teknik Direktörü Gregorio Manzano'nun, Reyes ve Adrian gibi futbolcularını yedek bırakmasıyla, sezon içinde takımda çok fazla rotasyon olacağının sinyallerini verdiğini de iddia etti. 

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