İspanyollar Aragones'ten umudu kesti...

Fenerbahçe’nin Kayserispor karşısında aldığı yenilgi İspanyol basınında da geniş yer buldu.



As gazetesi, İspanyol Aragones’in çalıştırdığı Fenerbahçe’nin yenilgisini, “Kaysersispor, Aragones’i kovulma noktasına getirdi” başlığı ile okuyucularına duyurdu.



Maraton'un derlediği habere göre; Gazete, Aragones’in Türkiye macerasının kötü bir şekilde bitme noktasında olduğunu, Kayseri’nin Fenerbahçe’ye 4 golden çok daha fazlasını atma şansını yakaladığını da belirtti.



Şükrü Saracoğlu’nda yapılan protestoların Aragones’i yaraladığını da ifade eden As gazetesi, “Fenerbahçe bundan daha kötü olamazdı” diyerek Sarı lacivertlilerin futbolunu eleştirdi.



İspanya’nın bir diğer önemli spor gazetesi Marca da “Kayseri, Aragones’i nakavt noktasına getirdi” şeklinde benzer bir başlık kullandı.



Aragones’in Fenerbahçe’deki geleceğini “karanlık, çok karanlık “ olarak niteleyen Marca, İspanyol teknik adamın, Türkiye macerasının artık bitme noktasında olduğu görüşününe katıldığını da belirtti.





