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Spor

İspanyol basını: "İnter Türk sopası yedi" MADRİD (A.A)

15 Eylül 2011 13:13

-İspanyol basını: "İnter Türk sopası yedi" MADRİD (A.A) - 15.09.2011 - UEFA Şampiyonlar Ligi ''B'' Grubunda Trabzonspor'un deplasmanda İnter'i 1-0 yenmesi, İspanyol basınında ''süpriz'' olarak karşılandı. ''Türk sopası yiyen İnter, kötü gidişini sürdürdü' başlığını atan Marca gazetesi, ''Rakip kaleye sadece bir kez şut çeken Trabzonspor, deplasmanda galip geldi'' diye yazdı. İnter'in yakaladığı birçok fırsatı değerlendiremediğini vurgulayan İspanyol gazetesi,''Sahanın en büyük ismi Osmanlı kaleci oldu'' ifadesini kullandı.  Yapılan yorumlarda, ''İnter, taraftarı önünde kötü bir imaj verdi. 94 dakika boyunca, Türkler'in en iyisi, değeri biçilmez Tolga'yı aşamadı'' denildi. As gazetesi de, ''Trabzonspor, İnter'i sahasında yenerek bu Şampiyonlar Ligi'nin ilk süprizini yaptı'' diye yazdı. ''İnter, bir Türk banyosu yaptı'' başlığını atan El Mundo Deportivo ise, ''İnter, sahasında Trabzonspor'a karşı aldığı yenilgiyle serbest düşüşe devam edermiş gibi gözüküyor. Lacivert-siyahlılar, karizma eksikliği olan, fikri ne olduğu belli olmayan bir takım imajı veriyor. İtalyanlar tüm maç boyunca çok sinirliydiler özellikle kurtarışlarıyla şaşırtan kaleci Tolga karşısında'' ifadelerini kullandı.

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