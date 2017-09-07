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Dünya

İspanyol yargısı, Katalan parlamentosu üyeleri hakkında soruşturma başlattı

İspanya Başbakanı Rajoy, halk oylamasına dahil olan Katalan siyasilere karşı hukuki adım atılacağı tehdidinde bulunmuştu

07 Eylül 2017 19:47

Madrid'den gelen itirazlara rağmen, Katalan parlamentosu bağımsızlık referandumunun 1 Ekim'de yapılmasına ilişkin yasayı kabul etti. Kararın ardından İspanya'da başsavcılık Katalan parlamentosu üyeleri hakkında soruşturma başlattı.

Madrid yönetimi ise olası bir referandumu, tartışmaların başından itibaren 'yasadışı' olarak tanımlıyor.

Savcılıktan yapılan açıklamada, polise referandum için yapılan hazırlıkları araştırması talimatı verildiği belirtildi.

İspanya hükümeti, 6-7 Eylül'de toplanmayı kararlaştıran Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosunun, almayı planladığı 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gidilmesi kararını engellemek için hazırlıklarını yaptığını açıklamıştı. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise yasanın kabul edilmesi halinde, referandumu durdurmak için mahkemeye gideceklerini belirtti. Öte yandan Rajoy, halk oylamasına dahil olan Katalan siyasilere karşı hukuki adım atılacağı tehdidinde bulunmuştu.

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