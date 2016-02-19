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Spor

İspanyol takımları Avrupa'yı salladı; 13-0

Barcelona ve Atletico Madrid önümüzdeki hafta maçlarını gol yemeden kazanırsa seri 7 maça çıkmış olacak

19 Şubat 2016 16:47

UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi’nde İspanya fırtınası esti. Şampiyonlar Ligi’nde Roma’yı 2-0 yenen Real Madrid’in ardından Avrupa Ligi’nde mücadele eden Villareal, Sevilla, Athletic Bilbao ve Valencia takımları, bu hafta oynadıkları maçları kazanarak İspanya’nın 5’te 5 yapmasını sağladı.

Avrupa kupalarındaki İspanya temsilcileri sadece kazanmakla da kalmadı, tek gol dahi yemedi.

Barcelona ve Atletico Madrid önümüzdeki hafta maçlarını gol yemeden kazanırsa seri 7 maça çıkmış olacak. İspanyol ekipleri, Avrupa arenasında rakip filelere 13 gol yollarken, kalelerinde hiç gol görmedi. Haftanın en farklı sonucunu kötü günleri geride bırakmak isteyen Valencia, Rapid Wien’i 6-0 yenerek aldı. 

İşte sonuçlar:

Roma-Real Madrid: 0-2

Valencia-Rapid Wien: 6-0

Villarreal-Napoli: 1-0

Marsilya-Athletic Bilbao: 0-1

Sevilla-Molde: 3-0

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