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Spor

İspanyol takımı formasını LGBTİ renklerine boyuyor

Karar İspanya'da büyük yankı yarattı

01 Temmuz 2015 23:07

İspanya 1. Ligi takımlarından Rayo Vallecano, dünyada bir ilke imza atarak, gelecek sezondan itibaren LGBTİ'nin sembolü olan gökkuşağı renklerindeki formalarla maçlara çıkacağını açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İspanya 1. Futbol Ligi takımlardından Rayo Vallecano, eşcinsellerin mücadelesine destek vermek için önümüzdeki sezondan itibaren LGBTİ'nin (lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel) sembolü olan gökkuşağı renklerindeki formalarla sahaya çıkma kararı aldı. Karar İspanya'da büyük yankı yarattı.

İspanya'da işçi sınıfının takımı olarak bilinen Rayo Vallecano'nun taraftarları kulüp yönetiminin bu kararına forma alarak destek vereceklerini ifade ettiler.

Rayo Vallecano yönetimi, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, cinsel ayrımcılığın her türlüsüne karşı olduğunu belirtti. Açıklamada, "Herkesin cinsel tercihi kendisini ilgilendirir. Bu düşünceyi kabul etmeyenler karşılarında bizi bulacaktır" ifadesi kullanıldı.

Rayo Vallecano ayrıca, gökkuşağı renklerindeki formaların kulüp üyelerine 6 Euro'dan satışa sunulacağını duyurdu.

Rayo Vallecano'nun asıl forma renkleri kırmızı beyaz

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