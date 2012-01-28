İspanyol Spanair iflas bayrağını çekti

T24 - İspanyol havayolları Spanair, tüm uçuşlarını durdurduğunu açıklayarak, iflas bayrağını çekti.



İspanyol havayolları Spanair'den yapılan yazılı açıklamada, ''gelecek aylar için görülen finans eksikliğinden dolayı güvenlik ve sağduyulu bir önlem olarak uçuşların tamamen durdurulduğu'' bildirildi.



Spanair'den bir sözcü, iflas işlemlerinin başlatılmasının öngörüldüğünü duyurdu. Spanair'in programda olan gelecek cumartesi 91, pazar günü de 121 uçuşunun bulunduğu ve toplamda 10 binin üzerinde yolcunun etkileneceği kaydedildi.



Uzun zamandır ekonomik sorun yaşayan Spanair'in, yüzde 49'unu Katar Airways'e satmak için yürüttüğü müzakereler olumsuz sonuçlanmış, Katalonya özerk yönetimi de Spanair'e yatırım yapmama kararı almıştı.



