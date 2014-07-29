İspanyol siyasetçi 34 yıl boyunca vergi kaçırdığını itiraf etti

İspanya tarihinin en önemli politikacılarından biri olan Jordi Pujol 34 yıl boyunca yönetiminde bulunduğu ülkesinde vergi ödememek için parasını vergi cenneti ülkelerinde sakladığını itiraf etti. İspanya’da deprem etkisi yaratan bu itiraf sonucu ünlü politikacı kurucusu olduğu partisinden istifa etti ve kendisine tanınan tüm ayrıcalıkları bırakmak zorunda kaldı. Bu siyasetçiye verilen emekli maaşı da geri alındı.

Mehmet Çiftçi’nin Hürriyet’te yer alan haberine göre, İspanya’nın Katalonya Özerk Yönetimi’nde 23 yıl boyunca başkanlık yapan ve İspanya’da kurulan koalisyon hükümetlerinde kilit politikacı olarak adını duyuran Jordi Pujol, basına gönderdiği iki sayfalık bir itiraf yazısında yurt dışında para sakladığını kabul ederek toplumdan özür diledi. CDC partisi (Convergencia Democratica de Catalunya) onursal başkanlığı ve CIU (Convergencia y Union) partisi federasyonun kurucu başkanlarından da olan Jordi Pujol’un yurdışına kaçırdığı paranın 3 milyar euroyu aştığı belirtiliyor.

Pujol’un Katalonya Özerk Yönetimi başkanı olduğu 23 yıl süresince devlet ihalelerinden işadamlarından partisine ve ailesine yüzde 3 komisyon aktardığı açıklandı.

Ünlü Katalan politikacının çeşitli üniversitelerce kendisine tanınan onursal doktora ödüllerinin de geri alınacağı duyuruldu.

Pujol’un itirafı sonucu savcılığın harekete geçtiği ve ünlü politikacıyı 15 Eylül tarihinde mahkemeye çağırdığı açıklandı. Katalunya’nın bağımsızlığını savunan ve önümüzdeki Kasım ayında bağımsızlık referandumu düzenleyeceğini duyuran CIU partisinin kurucusu olan eski başkanının bu itirafı ayrılıkçılarda tam anlamı ile şok etkisi yarattı.