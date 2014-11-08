Adı vergi kaçakçılığına karışan İspanyol Prensesi kraliyetten kovuldu!

İspanya'da Prenses Cristina hakkındaki kara para aklama suçlamaları düştü ancak Palma de Mallorca Yüksek Mahkemesi, Prenses Cristina hakkında vergi kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla dava açılmasına karar verdi. Bu gelişmenin ardından bir bildiri yayımlayan İspanya Kraliyet Ailesi Prenses Cristina'nın kraliyet ailesinden çıkarıldığını duyurdu. Açıklamada “Yargının verdiği karara saygı duyuyoruz ve adı geçen sanık Prenses Cristina'nın artık bu aileye mensup olmadığını hatırlatırız“ denildi. Bildiride ayrıca, Prenses Cristina'nın Kraliyet ile ilgili hiçbir resmi törene katılamayacağı, Kraliyet ailesine verilen ayrıcalıklardan yararlanamayacağı ve maddi yardım alamayacağı vurgulandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kral 4. Felipe'nin kızkardeşi Prenses Cristina hakkındaki suçlamalar, eşi Inaki Urdangarin'in iş bağlantılarından kaynaklanıyor.

Davanın hakimleri, Urdangarin'in kamu fonlarını kullanarak milyonları zimmetine geçirdiği ve Prenses Cristina'nın bu durumdan bilinçli olarak tasarruf ettiğini iddialarını araştırıyor.

Buna göre 15 diğer şüpheliyle birlikte Urdangarin'in kamu fonuna ait 5.6 milyon Euro'yu (yaklaşık 15.7 milyon Türk Lirası) zimmetine geçirdiği öne sürülüyor.

Söz konusu paranın, Urdangarin'in yöneticiliğini yaptığı bir spor yardım kuruluşu olan Noos Enstitüsü'ne yapılan bağışlardan alındığı belirtiliyor.

Prensesin şirketi de zan altında

Noos Enstitüsü, 2004 ile 2006 yılları arasında Balear Adaları Özerk Topluluğu ve Valensiya bölgelerinde bir dizi spor etkinliği düzenlemişti.

Davada, Urdangarin ile iş ortağının bu iki bölgedeki yönetimleri çok fazla bağış yapmaya zorladığı iddiası da yer alıyor.

Paranın daha sonra Prenses Cristina'nın kocasıyla sahibi olduğu Aizoon SL de dahil birkaç şirkete transfer edildiğini ifade ediliyor.

İspanyol medyası davanın ilk duruşmasının 2016 yılında yapılacağını yazıyor.

Monarşiye güven sarsıldı

İspanya'da birçok kişinin Kraliyet Ailesi'nin art arda karıştığı skandalların ardından monarşiye güvenini kaybetmiş durumda olduğu belirtiliyor.

Şubat ayında Prenses Cristina davayla ilgili ifade vermiş, eşine güvendiğini ve eşinin iş ilişkileriyle ilgili bir bilgisinin olmadığını söylemişti.

Cuma günü verilen kararda davanın hakimlerinden Jose Castro, prensesin kamu parasını kişisel harcamalarına kullanmaktan yargılanması gerektiğini belirtti.

Prenses Cristina'nın avukatı Cuma günü verilen kararın ardından basına konuştu ve "Böyle bir suçlama için yeterli kanıt sunamadıklarını düşünüyoruz, bu nedenle savunmaya yapmaya devam edeceğiz" dedi.