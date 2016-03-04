İspanyol polisi 20 bin IŞİD üniforması ele geçirdi

İspanya polisi, IŞİD ve El Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi'ne gönderilmeye hazırlanan 20 bin üniformayı ele geçirdi.

Radikal'de yer alan habere göre, İspanya polisi IŞİD ve Nusra Cephesi’ne gönderilmeye hazır 20 bin üniforma ele geçirdi. İspanya polisi ele geçirilen üniforma ve malzemelerin izine, bölgedeki örgütlere askeri gereç temin ettiğinden şüphelenilen şebekeye yaptığı baskın sonucu ulaştı.

Polis ele geçirilen malzemenin üzerinde ‘ikinci el elbise’ etiketi olan konteynerlerde bulunduğunu, üç konteynerin IŞİD ve Nusra Cephesi kontrolündeki bölgeye gönderilmek üzereyken İspanya’nın Valencia ve Algeciras limanlarında ele geçirildiğini duyurdu.

İspanya polisinin yaptığı baskında yedi kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.