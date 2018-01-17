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İspanyol Patriotları İncirlik'te aktif

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) -SURİYE tarafından gelebilecek olası füze ve uçak saldırısı tehdidine karşı Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne kurulan Patriot füze savunma sistemi hala aktif olarak görev yapıyor

17 Ocak 2018 13:56

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) -SURİYE tarafından gelebilecek olası füze ve uçak saldırısı tehdidine karşı Adana\'daki İncirlik Hava Üssü\'ne kurulan Patriot füze savunma sistemi hala aktif olarak görev yapıyor.
Türkiye\'nin NATO\'dan talep etmesiyle 2013\'te Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep\'e kurulan Patriot Hava Savunma Sistemleri, Suriye\'den bölgeye gelebilecek hava saldırısına karşı konuşlandırıldı. ABD\'lilerin Gaziantep\'e, Almanların ise Kahramanmaraş\'a kurduğu füze sistemleri görev süresi sona erince ülkelerine döndü. Körfez Savaşı\'nda aktif rol oynayan ve halen Suriye ve Irak\'taki DEAŞ\'a karşı oluşturulan koalisyon güçlerinin uçakları ile insansız hava araçları bulunan ABD-Türk Ortak Savunma tesisi olan İncirlik Üssü\'nde, ilk önce Hollanda Patriot füze savunması sistemi kurmuş, bu ülke görevi 2015\'te İspanya\'ya devretmişti. Türkiye\'de sadece İncirlik Üssü\'nde bulunan savunma sistemi aktif olarak hava saldırılarına karşı görev yapıyor.
64 YILDIR FAALİYETTE
İncirlik Üssü, 1954 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Amerikan Hava Kuvvetleri\'nin hizmetinde ortak olarak kullanıma açıldı. Yönetimi ve denetimi TSK\'da olan İncirlik, aynı zamanda NATO\'nun önemli bir bölgesel depo üssü. Adana\'da kentin doğu yakasında kalan üs, Akdeniz\'e 56 kilometre uzaklıkta.

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