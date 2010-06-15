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Dünya

İspanyol parlamentosu İsrail'i kınadı

İspanya'da Meclis ve Senatonun AB ile ilişkiler komisyonları, Gazze'ye uluslararası insani yardım götürmeye çalışan filoya İsrail'in 31 Mayısta düzenlediği saldır

15 Haziran 2010 03:00

T24- İspanya'da Meclis ve Senatonun AB ile ilişkiler komisyonları, Gazze'ye uluslararası insani yardım götürmeye çalışan filoya İsrail'in 31 Mayısta düzenlediği saldırıyı kınayan bir önergeyi kabul etti.


Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) tarafından hazırlanan önergeye, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) destek verirken, ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) ve Katalonya'da faaliyet gösteren Yönelim ve Birlik Koalisyonu (CIU) çekimser oy kullandılar.



9 Türk vatandaşının ölümüyle sonuçlanan İsrail askerlerinin saldırısının kınandığı metinde ayrıca, Gazze'ye uygulanan ablukanın son bulması istendi.


Öte yandan ERC'nin, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten askerlerini geri çekmesine destek verilmesi ve İsrail ile İspanya arasındaki askeri anlaşmalar ve silah satımının dondurulmasıyla ilgili verdiği diğer önerge ise oybirliğiyle reddedildi.


Katalonya Cumhuriyetçi Solu partisi, yalnızca Katalonya bölgesinde faaliyet göstermesine karşın, İspanyol ulusal meclisinde de az sayıda milletvekili ile temsil ediliyor.

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