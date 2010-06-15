İspanyol parlamentosu İsrail'i kınadı

T24-



Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) tarafından hazırlanan önergeye, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) destek verirken, ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) ve Katalonya'da faaliyet gösteren Yönelim ve Birlik Koalisyonu (CIU) çekimser oy kullandılar.







9 Türk vatandaşının ölümüyle sonuçlanan İsrail askerlerinin saldırısının kınandığı metinde ayrıca, Gazze'ye uygulanan ablukanın son bulması istendi.





Öte yandan ERC'nin, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten askerlerini geri çekmesine destek verilmesi ve İsrail ile İspanya arasındaki askeri anlaşmalar ve silah satımının dondurulmasıyla ilgili verdiği diğer önerge ise oybirliğiyle reddedildi.





Katalonya Cumhuriyetçi Solu partisi, yalnızca Katalonya bölgesinde faaliyet göstermesine karşın, İspanyol ulusal meclisinde de az sayıda milletvekili ile temsil ediliyor.