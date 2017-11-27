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Spor

İspanyol medyasından Arda Turan iddiası 

Ocak ayında Monaco'ya gidebilir Sercan SAPANATAN/İSTANBUL, (DHA)- BARCELONA'da bu sezon hiç bir maçta ilk 18'e giremeyen Arda Turan'ın, Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor

27 Kasım 2017 17:43

Ocak ayında Monaco\'ya gidebilir
Sercan SAPANATAN/İSTANBUL, (DHA)- BARCELONA\'da bu sezon hiç bir maçta ilk 18\'e giremeyen Arda Turan\'ın, Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İspanyol medyasında çıkan haberlere göre Arda\'nın son talibi Fransa Ligi ekiplerinden Monaco. Bu sezon hem Fransa Ligi\'nde hem de Şampiyonlar Ligi\'nde istediği sonuçları alamayan Fransız temsilcisi Ocak ayında yapacağı transferler ile tekrar iddialı bir takım olma niyetinde. Arda Turan\'ı da transfer listesinde bulunduran Monaco, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık istediği İspanyol basınında yer aldı.  
İspanyol basını Barcelona\'nın Arda Turan yerine Mesut Özil\'i devre arasında takıma katacağını da iddia etti.

 

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