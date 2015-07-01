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Spor

İspanyol medyası: Arda Turan Barcelona'da

İspanyol medyası, Arda'nın Barcelona’ya transfer olacağı iddialarını gündemine taşıdı

01 Temmuz 2015 14:32

İspanyol basını, Arda Turan'ın Barcelona’ya transfer olacağı iddialarını gündemine taşıdı. Katalunya radyosu, Barcelona ile Atletıco Madrıd'in Arda Turan'ın transferi konusunda anlaştığını açıkladı. İspanyol As gazetesi de Arda'nın Katalan kulübün formasını giyeceğini okuyucularına aktardı. 

Adı Manchester Unıted ve Chelsea ile de anılan Arda Turan, Barcelona'ya gitmesi halinde devre arasına kadar transfer yasağı bulunan Katalan ekibi adına resmi maçlarda oynayamayacak.

Ntvspor'un haberine göre, Barcelona kulübüne yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesi, Katalan kulübünün başkanı Jordi Bartomeu’nun seçim hamlesinin Arda Turan transferi olacağını geçtiğimiz hafta sayfalarına taşımıştı.

As gazetesinin internet sitesinde yer alan haber şöyle:

 

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